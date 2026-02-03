Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 254,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 249 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 2,87 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 4,22 ile iletişim, en çok değer kaybeden yüzde 1,74 ile turizm oldu.

Altın ve gümüş fiyatları toparlanırken, küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, günü genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyirde tamamladı ve 13.926,55 puanı görerek rekor tazeledi.

Yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etmişti.

Bununla Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncellerken, sepette bu yıl 428 madde ve 972 madde çeşidi dikkate alınacak.