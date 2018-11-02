Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 200,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,45 ile ulaştırma oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yıl sonuna kadar 6 başlıkta konuttan beyaz eşyaya, mobilyadan otomotive Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerini açıklamasıyla sektörel bazdaki hareketlerle 91.926,87 puana kadar yükseldi.

Artan döviz kurlarının, banka hisselerinde satış baskısına neden olması ile kazançlarının önemli bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, günü 90.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.000 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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