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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.275,75 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:59
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 85 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,89 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,53 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları ve ABD'deki vergi tasarısına yönelik haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti.

        Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, Çin'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

        AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 84 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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