Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 169,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 8,08 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,77 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların öncesinde negatif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi 11 bin seviyesinin üzerinde pozitif ayrışarak günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 31,4 artarken, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu.

Analistler, yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise özellikle ABD'de Fed'in faiz karı ve Fed başkanı Powel'ın açıklamaları başta olmak üzere yoğun bir gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.