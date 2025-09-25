Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.377,55 %0,09
        DOLAR 41,4790 %0,09
        EURO 48,4728 %-0,43
        GRAM ALTIN 4.983,81 %0,10
        FAİZ 39,75 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 59,72 %2,00
        BITCOIN 111.407,00 %-1,91
        GBP/TRY 55,3746 %-0,70
        EUR/USD 1,1673 %-0,55
        BRENT 69,24 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 8.148,53 %0,10
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.377,55 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 18:46 Güncelleme: 25.09.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 121,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,88 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

        Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 8,18 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 1,95 ile inşaat oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına olası etkileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

        Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin de yatırımcıların odağında oluğunu ifade etti.

        REKLAM

        Yurt içinde açıklanan verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hane halkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları geçen hafta 24 milyar 106 milyon lira azalarak 320 milyar 726 milyon liraya düşerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, aynı dönemde bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolara çıktı.

        Kurumsal tarafta ise ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

        Yarın Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının, ABD'de ise kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), kişisel gelirler ve harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?