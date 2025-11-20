Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,83 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 1,08 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun teknoloji hisselerine yönelik düzeltme endişelerini hafifletmesi ve işgücüne dair veri akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, pozitif bir seyir izleniyor. BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak pozitif başladığı günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 artışla 85 oldu.

Analistler yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde yayınlanacak imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Avro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.050 ve 11.150 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.