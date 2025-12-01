Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,00 değer kazanarak 11.116,45 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 19:36 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:36
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 217,76 puan artarken toplam işlem hacmi 135,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,37, holding endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,37 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri gücünü korurken yatırımcıların odağı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

        BIST 100 endeksi de günü bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif bir seyir ile 11.000 seviyesinin üzerinde tamamladı.

        Bununla birlikte Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüyerek üst üste 21. çeyrekte de büyüme kaydetti.

        AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, söz konusu dönemde büyümenin yıllık bazda yüzde 3,97 artmasını öngörmüştü.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması başta olmak üzere Japonya'da tüketici güven endeksinin, İngiltere'de konut fiyat endeksinin, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

