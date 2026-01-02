Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 236,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,26, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,74 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, yeni yılın ilk işlem gününde düşük işlem hacmiyle seyrederken, BIST 100 endeksi günü bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif bir seyirle tamamladı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta eşik değer 50'nin altında kalsa da aylık bazda üst üste ikinci kez artarak kasımdaki 48 seviyesinden 48,9'a yükseldi.

Böylece endeks, yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça sınırlı kaldığına, son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.

Merkez Bankasının toplam rezervleri ise 26 Aralık itibarıyla 193,9 milyar dolar seviyesine çıkarken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi aynı dönemde 6 milyar 960 milyon liraya geriledi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve sanayi üretimi verilerinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri, dış ticaret dengesi, Çin'de enflasyon ve Avro bölgesinde işsizlik başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.