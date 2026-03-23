Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.168,16 %0,92
        DOLAR 44,3171 %0,04
        EURO 51,3923 %0,22
        GRAM ALTIN 6.207,03 %-3,12
        FAİZ 43,74 %8,32
        GÜMÜŞ GRAM 96,99 %0,40
        BITCOIN 70.427,00 %3,30
        GBP/TRY 59,4229 %0,46
        EUR/USD 1,1592 %0,17
        BRENT 102,63 %-8,63
        ÇEYREK ALTIN 10.160,43 %-3,00
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 13.168,16 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 252,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.

        Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,58 ile metal ana sanayi olurken, en fazla düşen yüzde 2,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıyı 5 gün erteleme kararı ve İran ile anlaşma ihtimaline ilişkin açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

        Borsa İstanbul'da, küresel piyasalara paralel olarak güne negatif başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 12.632,41 puanı görmesinin ardından Trump'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

        REKLAM

        Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında son 2 günde "çok iyi ve verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, devam eden temasların başarısına bağlı olarak İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının 5 gün süreyle ertelenmesi talimatı verdiğini bildirdi.

        Öte yandan, İran basınına konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, Washington yönetimiyle herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunarak Trump'ın açıklamalarını enerji piyasalarına yönelik "psikolojik operasyon" olarak nitelendirdi.

        Bu açıklamaların ardından piyasalarda dalgalanma yaşansa da Trump'ın İran tarafıyla bugün telefon görüşmesi yapılabileceğini ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemesi risk iştahını yeniden destekledi.

        Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç stoku ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
