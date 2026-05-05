        BIST 100 14.495,77 %0,88
        DOLAR 45,2164 %0,05
        EURO 52,9671 %0,22
        GRAM ALTIN 6.653,08 %1,24
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,97 %1,19
        BITCOIN 81.561,00 %2,03
        GBP/TRY 61,4222 %0,39
        EUR/USD 1,1709 %0,15
        BRENT 110,22 %-3,69
        ÇEYREK ALTIN 10.877,79 %1,24
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 18:46 Güncelleme:
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 126,15 puan artarken toplam işlem hacmi 177,3 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,19 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'da ateşkese dair haber akışı yakından takip edilirken petrol fiyatlarındaki kısmi geri çekilme ve güçlü bilanço beklentilerinin etkisiyle pozitif seyrediyor.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bugünkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yönelik başlatılan operasyonun İran'a yönelik diğer saldırılardan "ayrı ve geçici" nitelikte olduğunu belirtti.

        İran ile ateşkesin sona ermediğini kaydeden Hegseth, "Özgürlük Projesi'nin" tüm hızıyla devam ettiğini, bu operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını ifade etti.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak

        Türkiye'de mevsim normallerinden yaklaşık 12 ila 15°C daha soğuk bir hava yaşanıyor. Rusya, Ukrayna-Kırım ve Türkiye rotası ile ilerleyen soğuk cephe, doğu ve güneydoğu yönünde ilerlemeyi sürdürüyor. Bu gece yeni kar yağışları getirecek ve çeşitli yollarda ulaşım yine riskli bir hal alacak görünüyor

        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
