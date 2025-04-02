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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa haftaya düşüşle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa haftaya düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 düşüşle 9.606,37 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:04
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        Borsa haftaya düşüşle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,10 puan ve yüzde 0,55 azalışla 9.606,37 puana indi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 0,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Yurt içinde Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü olan cuma gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

        Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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