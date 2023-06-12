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Borsa İstanbul'da yeni zirve

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5.724 puanla yeni tarihi zirvesini gördü

Borsa İstanbul'da yeni zirve
HABERTURK.COM / AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen hafta genelinde yüzde 10 yükselerek cuma gününü 5.626 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 yükselişini yeni haftaya da taşıyarak bu sabah yüzde 1.7 prim yaptı ve 5.724 puanla yeni tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0.80 ve holding endeksi yüzde 1.3 artış kaydetti.

ŞİMŞEK ETKİSİ

Geçtiğimiz hafta başlayan yükselişte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in atanması ve Bakan Şimşek'in piyasa tarafından olumlu bulunan açıklamaları etkili olmuştu.

Bakan Şimşek önceki haftasonu görevi teslim alırken yaptığı açıklamada "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Daha zengin ve dirençli bir Türkiye yaratmak için takip edeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var."

Bakan Şimşek'in ataması ve sonrasında yaptığı açıklamalar 'ortodoks' politikalara dönüş şeklinde yorumlandı ve analistler bu değişimin piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

DÜNYADA GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin tahmin edildiğini söyledi.

ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını aktaran analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

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