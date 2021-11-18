Borsa günü rekorlarla tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

Borsa İstanbul'dan rekor kapanış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.759,19 puana taşıdı

Borsa İstanbul'dan rekor kapanış
Borsa günü rekorlarla tamamladı
0:00 / 0:00
AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,04, holding endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,18 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne dünya borsalarına paralel sakin başlayan Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası güçlenen alımlar BIST 100 endeksini rekor seviyelere taşıdı. Endeks, gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.759,19 puanı görürken, kapanış rekorunu da 1.736,88 puana taşıdı.

TCMB, bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini ve buna paralel karışık bir seyir izlendiğini belirterek, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.750 puanın direnç, 1.670 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
BORSA Yabancı 479.6 milyon dolarlık hisse aldı
Borsa güne düşüşle başladı
BORSA Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: Şirketlerimizi borsaya davet ediyoruz
BORSA 'Şirketlerimizi borsaya davet ediyoruz'
Borsa günü rekorla kapattı - BIST 100 son dakika
BORSA Borsa günü rekorla kapattı
SON DAKİKA! Garanti hissesi borsayı rekora taşıdı - Haberler
BORSA Borsa rekora doymuyor
Yeni kurulan Pekin Borsası işlemlere başladı
BORSA Yeni kurulan Pekin Borsası işlemlere başladı
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru
BORSA Borsada yeni rekor
Goldman Sachs, Borsa İstanbul'da varant ihraç edecek
BORSA Borsa İstanbul'da varant ihraç edecek
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
BORSA Yabancı 274.4 milyon dolarlık hisse aldı
Elon Musk 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı
BORSA 5 milyar dolarlık hisse sattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.