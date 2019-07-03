Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yılın ilk yarısında hisselerindeki yüzde 18,55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu
- Borsadaki tüm spor şirketleri, geçen ay yatırımcısına kazandırdı
Sürecek...
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