Borsa neden düştü? 10 Kasım 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor, ne oldu?

Borsa neden düştü? 10 Kasım 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor, ne oldu?

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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,89 düşüş ile 7.771,34 puandan tamamladı. 9 Kasım Perşembe günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 7.841,46 puandan tamamlamıştı. Günün en çok kazandıran endeksi yüzde 2,13 ile bilişim olurken, en çok düşen ise yüzde 4,82 ile sigorta oldu. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü düşüşle kapatması borsa neden düşüyor sorularını beraberinde getirdi. Peki, "Borsa neden düştü? 10 Kasım 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor, ne oldu?" İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan son dakika gelişmeleri...