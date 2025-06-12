Borsa neden düşüyor? 12 Haziran 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Güne yüzde 0,74 düşüşle 9.614,75 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kapanışta, yüzde 1,71 değer kaybederek, 9.520,22 puandan tamamladı. Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyir izliyor. Peki, "12 Haziran 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilenler...
Borsa neden düştü, sorusu Borsa İstanbul endeksinin günü negatif kapatması üzerine günün en merak edilen konuları arasında yer aldı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 12 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 9.520,22 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,4 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,37 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 3,44 ile ulaştırma oldu.
ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi, pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.
Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Japonya'da ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.