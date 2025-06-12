Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 12 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa neden düşüyor? 12 Haziran 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Güne yüzde 0,74 düşüşle 9.614,75 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kapanışta, yüzde 1,71 değer kaybederek, 9.520,22 puandan tamamladı. Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyir izliyor. Peki, "12 Haziran 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 12.06.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Borsa neden düştü, sorusu Borsa İstanbul endeksinin günü negatif kapatması üzerine günün en merak edilen konuları arasında yer aldı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 12 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 9.520,22 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.

        3

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,37 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 3,44 ile ulaştırma oldu.

        ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi, pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

        4

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Japonya'da ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!