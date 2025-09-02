Borsada sert düşüş! 2 Eylül Salı borsa neden düştü, açığa satış nedir?
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrasında BIST 100 endeksinde gün içindeki kayıp yüzde 5'i aştı. Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş sonrasında borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanmasına karar verildi. Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor. Peki, "2 Eylül Salı borsa neden düştü, açığa satış ne demek?" İşte 2 Eylül 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde düşüşün nedeni...
Haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,22 yükselişle 11.304,45 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.57 değer kaybıyla 10.877,52 puandan tamamladı. Gün içinde yaşanan gelişmeler sonrasında borsadaki kayıp yüzde 5'i bulurken, BIST 100 endeksi dalgalı seyrini sürdürdü. Peki, "Borsa neden düştü? 2 Eylül 2025 Salı yukarı adım kuralı nedir, açığa satış ne demek?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,57 değer kaybederek 10.877,52 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 402,4 puan azalırken, toplam işlem hacmi 208,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 4,76, holding endeksi yüzde 4,02 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,33 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren bankacılık oldu.
BIST 100 endeksi, gün içinde yaşanan siyasi gelişmelerin etkisiyle genele yayılan satışlarla 10.616,64 puana kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarına rağmen günü negatif seyirle tamamladı.
Bununla birlikte, Borsa İstanbul AŞ, saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uyguladı.
Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avro bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
BORSADA AÇIĞA SATIŞ NEDİR?
Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir.
Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.
Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde etmektir.
'YUKARI ADIM' (UPTİCK) KURALI NEDİR?
Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. 'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır.
Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.