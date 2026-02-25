Borsa günü düşüşle tamamladı! 25 Şubat Çarşamba borsa neden düştü?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0,01 azalışla 14.049,62 puandan başladı. Gün boyu düşüş eğiliminde hareket eden endeks günü yüzde 1,71 değer kaybıyla 13.809,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2'lik değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulandı. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 25 Şubat 2026 borsada yaşanan düşüşün nedeni...
BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamlamasının ardından borsa neden düşüyor, sorusu gündemdeki yerini aldı. Küresel piyasalarda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamalar risk iştahını artırırken, dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün açıklaması beklenen bilançosu yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, "Borsa neden düştü? 25 Şubat Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 13.809,88 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 240,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 175,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 3,03 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,28 ile turizm, en çok değer kaybeden ise yüzde 8,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Küresel piyasalarda, dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilanço öncesinde pozitif bir seyir izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin açıklamaları da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.
BIST 100 endeksi ise genele yayılan satışların etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamlarken, endekste meydana gelen yüzde 2'lik değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulandı.
Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
BORSADA AÇIĞA SATIŞ NEDİR?
Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir.
Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.
Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde etmektir.
'YUKARI ADIM' (UPTİCK) KURALI NEDİR?
Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. 'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır.
Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.