BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Güne 5.555 puandan başlayan BİST 100 günün ilk yarısında %4,5 düşüş yaşadı. Endeks 5.270 puana gerilerken birçok hissede de devre kesici uygulandı. Son saat diliminde endeks 5.460 puana toparlayarak kayıplarının büyük kısmını telafi etti.

Endekste düşüşe neden olacak bir haber akışı ya da gelişmenin olmaması, kar realizasyonu hareketi olarak yorumlanıyor.

Son saat dilimi itibarıyla borsada yer alan öncü endekslerin tamamı düşerken en çok kayıp %5,5 ile turizm ve %4,5 ile faktöringde yaşanıyor. Sadece ulaştırma endeksi hafif artıda işlem görüyor.