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Borsa neden düştü, ne oldu? 5 Ocak 2023 BIST borsa neden düşüyor?

Borsanın neden düştüğü araması hız kazandı. Borsa İstanbul'da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 azalışla 5.436,29 puana geriledi. Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksindeki düşüşün ardından borsa devre kesici uyguladı ve işlemler durduruldu. Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların gözü Borsa İstanbul neden düşüyor sorusuna çevrildi. İşte borsada yaşanan son gelişmeler...

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AA / HABERTURK.COM
  • Borsa neden düştü, ne oldu? 5 Ocak 2023 BIST borsa neden düşüyor?

    Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,19 puan değer kaybederek 5.436,29'a indi. Düşüş sonrası Borsa İstanbul’da devre kesici uygulandı. Meydana gelen düşüşün ardından yatırımcılar borsanın neden düştüğünü sorgulamaya başladılar. Peki Borsa neden düşüyor? 5 Ocak 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü, ne oldu? İşte borsada yaşanan son gelişmeler...
  • Borsa neden düştü, ne oldu? 5 Ocak 2023 BIST borsa neden düşüyor?

    BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 

    Güne 5.555 puandan başlayan BİST 100 günün ilk yarısında %4,5 düşüş yaşadı. Endeks 5.270 puana gerilerken birçok hissede de devre kesici uygulandı. Son saat diliminde endeks 5.460 puana toparlayarak kayıplarının büyük kısmını telafi etti.

    Endekste düşüşe neden olacak bir haber akışı ya da gelişmenin olmaması, kar realizasyonu hareketi olarak yorumlanıyor.

    Son saat dilimi itibarıyla borsada yer alan öncü endekslerin tamamı düşerken en çok kayıp %5,5 ile turizm ve %4,5 ile faktöringde yaşanıyor. Sadece ulaştırma endeksi hafif artıda işlem görüyor.
  • Borsa neden düştü, ne oldu? 5 Ocak 2023 BIST borsa neden düşüyor?

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 azalışla 5.436,29 puana geriledi.

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,19 puan değer kaybederek 5.436,29'a indi. Toplam işlem hacmi 71 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 2,22 değer kaybetti.

    Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,01 ile turizm oldu.
  • Borsa neden düştü, ne oldu? 5 Ocak 2023 BIST borsa neden düşüyor?

    Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceği mesajı verilmesinin önce pozitif algılanmasına karşın piyasalarda risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

    Tutanakların, her ne kadar "şahin" tutumun korunduğunu gösterse de nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyal vermediğine işaret eden analistler, bu durumun Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların önemini artırdığını söyledi.
  • Borsa neden düştü, ne oldu? 5 Ocak 2023 BIST borsa neden düşüyor?

    Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 seviyesinin direnç, 5.420 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
  • Borsa neden düştü, ne oldu? 5 Ocak 2023 BIST borsa neden düşüyor?

    BORSA İSTANBUL'DA DEVRE KESİCİ UYGULANDI!

    Borsa İstanbul'da BİST100 endeksindeki düşüş yüzde 5'i aşınca devre kesti ve işlemler durduruldu

    Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada "Saat 16:31:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." denildi. 

    BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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