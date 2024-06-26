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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor, ne oldu? 26 Haziran 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa neden düşüyor? 26 Haziran BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 10.680,50 puandan başladı. Gün boyu dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybıyla 10.486,70 puandan tamamladı. Haftanın ikinci iş gününde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 azalışla 10.679,98 puanla kapatmıştı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu belirtti. İşte 26 Haziran 2024 borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 19:16 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:17
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        BIST 100 endeksi, günü 10.486,70 puanla yüzde 1,81 değer kaybıyla tamamladı. Son dönemde borsada yaşanan düşüşün nedeni Borsa İstanbul yatırımcısının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 26 Haziran 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm detaylar...

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        BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ 26 HAZİRAN 2024?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 10.486,70 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,27 ile madencilik oldu.

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        Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

        Yurt dışında yerleşik kişiler de söz konusu dönemde 791,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, tarihte ilk kez 12 hafta üst üste alım yapan yabancıların bu dönemdeki toplam alımı 9 milyar dolara yaklaştı.

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        Yabancıların DİBS stoku 11 milyar 235,7 milyon dolarla 13 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

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        Yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Japonya'da perakende satışlar, Çin'de sanayi karları ile Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini söyledi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 50 olarak hesaplandı.

        Kaynak - AA

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