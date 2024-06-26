Zamlı evde bakım maaşı gündemde yer alıyor. Bilindiği üzere sosyal ödemelerin artış oranları memurlara yapılan zam ile belirleniyor. Bu noktada ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım parası ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar