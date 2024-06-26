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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2024 Temmuz zammı sonrası Evde bakım maaşı ücreti belli olacak

        Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı sonrası Evde bakım maaşı ücreti belli olacak

        Memur zammı ile beraber kıdem tazminatı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik, evde bakım ücreti maaşları da zamlanacak. 3 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklileri zam oranı belli olacak. Peki Temmuz zammı sonrası Evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:10
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        Zamlı evde bakım maaşı gündemde yer alıyor. Bilindiği üzere sosyal ödemelerin artış oranları memurlara yapılan zam ile belirleniyor. Bu noktada ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım parası ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar

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        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklileri zam oranı belli olacak.

        Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli olacak.

        EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

        Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirenler.

        Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

        Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar(Bugünkü asgari ücrete göre 467 TL)

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        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

        e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

        TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

        Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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