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Yatırımcı Rehberi programının konuğu Dinamik Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Arda Kocaman oldu. Borsa İstanbul'un seçim ve seçim sonrası nasıl hareket edeceğine dair fikirlerini paylayan Kocaman, özellikle borsadaki payı yüzde 29'un altına gerileyen yabancı yatırımcının nasıl hareket edebileceğine dair görüşlerini aktardı. Kocaman bu ilgi sonrası hangi sektör ve şirketlerin şanslı olabileceğine dair tahminlerini paylaştı.

GLOBAL PİYASALARIN YANSIMASI NE OLUR?

Son dönemlerde oldukça kararsız ve kötümser hareket eden global piyasaların masaya yatırıldığı programda Kocaman, başta FED'in kararının etkileri olmak üzere global piyasalardaki hareketin bundan sonraki yönün ne olabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul bir yandan deprem ve seçim diğer yandan ABD ve Avrupa’da bankalara yönelik endişeler arasında sıkıştığı ortamda bundan önceki süreçte olduğu gibi düşük faiz, istikrarlı kur ve yüksek enflasyon denklemiyle yükselip yükselemeyeceğine dair görüşlerini aktaran Kocaman, başta BES'in devlet katkısı fonlarının yatırım tutarının artırılması olmak üzere deprem sonrası alınan önlemleri de yorumladı.

SEKTÖREL FARKLILIKLAR ÖNE ÇIKAR MI?

Kocaman ayrıca seçimden önce nasıl bir borsa beklendiğine dair tahminlerini paylaşırken seçim sonrası senaryoları dile getirerek "Kim kazanırsa döviz, faiz ve borsa nasıl hareket eder?" sorusunu yanıtladı. Bu ortamda hisseleri borsada işlem gören şirket ve sektörler arasında farklılıklar olup olmayacağını yorumlayan Kocaman deprem sonrası hareketlenen çimento ve demir çelik, otomotiv ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerine dair bilgilerini da paylaştı. Boradaki oynaklık nedeniyle endişeli olan küçük yatırımcılara yönelik önerilerini de sıralayan Kocaman, özellikle orta ve uzun vadeli yatırımların kazandırdıkları üzerinde durdu.