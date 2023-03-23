Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Borsa seçime kadar ve seçim sonrası nasıl hareket eder?

Yatırımcı Rehberi programının konuğu Dinamik Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Arda Kocaman oldu. Borsa İstanbul'un seçim ve seçim sonrası nasıl hareket edeceğine dair fikirlerini paylayan Kocaman, özellikle borsadaki payı yüzde 29'un altına gerileyen yabancı yatırımcının nasıl hareket edebileceğine dair görüşlerini aktardı. Kocaman bu ilgi sonrası hangi sektör ve şirketlerin şanslı olabileceğine dair tahminlerini paylaştı.

Borsa seçime kadar ve seçim sonrası nasıl hareket eder?
HABERTURK.COM

Yatırımcı Rehberi programının konuğu Dinamik Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Arda Kocaman oldu. Borsa İstanbul'un seçim ve seçim sonrası nasıl hareket edeceğine dair fikirlerini paylayan Kocaman, özellikle borsadaki payı yüzde 29'un altına gerileyen yabancı yatırımcının nasıl hareket edebileceğine dair görüşlerini aktardı. Kocaman bu ilgi sonrası hangi sektör ve şirketlerin şanslı olabileceğine dair tahminlerini paylaştı.

GLOBAL PİYASALARIN YANSIMASI NE OLUR?

Son dönemlerde oldukça kararsız ve kötümser hareket eden global piyasaların masaya yatırıldığı programda Kocaman, başta FED'in kararının etkileri olmak üzere global piyasalardaki hareketin bundan sonraki yönün ne olabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul bir yandan deprem ve seçim diğer yandan ABD ve Avrupa’da bankalara yönelik endişeler arasında sıkıştığı ortamda bundan önceki süreçte olduğu gibi düşük faiz, istikrarlı kur ve yüksek enflasyon denklemiyle yükselip yükselemeyeceğine dair görüşlerini aktaran Kocaman, başta BES'in devlet katkısı fonlarının yatırım tutarının artırılması olmak üzere deprem sonrası alınan önlemleri de yorumladı.

SEKTÖREL FARKLILIKLAR ÖNE ÇIKAR MI?

Kocaman ayrıca seçimden önce nasıl bir borsa beklendiğine dair tahminlerini paylaşırken seçim sonrası senaryoları dile getirerek "Kim kazanırsa döviz, faiz ve borsa nasıl hareket eder?" sorusunu yanıtladı. Bu ortamda hisseleri borsada işlem gören şirket ve sektörler arasında farklılıklar olup olmayacağını yorumlayan Kocaman deprem sonrası hareketlenen çimento ve demir çelik, otomotiv ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerine dair bilgilerini da paylaştı. Boradaki oynaklık nedeniyle endişeli olan küçük yatırımcılara yönelik önerilerini de sıralayan Kocaman, özellikle orta ve uzun vadeli yatırımların kazandırdıkları üzerinde durdu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi 11 ilde eş zamanlı temel atma töreni
İŞ-YAŞAM 'Kalıcı konutları 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz'
AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi
İŞ-YAŞAM AmCham Türkiye'nin yeni başkanı Turnaoğlu
Son dakika haberi AK Parti'den emekli zammı açıklaması
İŞ-YAŞAM AK Parti'den emekli zammı açıklaması
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu 
İŞ-YAŞAM Merkez Bankası rezervlerinde artış
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
İŞ-YAŞAM Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Küresel ham çelik üretimi şubatta yüzde 1 düştü
İŞ-YAŞAM Küresel ham çelik üretimi şubatta geriledi
TMMOB'dan yapı denetiminde değişim çağrısı
İŞ-YAŞAM TMMOB'dan yapı denetiminde değişim çağrısı
Bakan Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması
İŞ-YAŞAM 'Türkiye Ekonomi Modeli ile yol alıyoruz'
Et ithalatına devam
İŞ-YAŞAM Et ithalatına devam
Şubatta markaların yüzde 94’ünün müşteri trafiği azaldı
İŞ-YAŞAM Markaların şubat ciroları geriledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.