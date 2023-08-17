Borsada 9 haftalık seri sona erdi Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 101 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece yabancı yatırımcının 9 haftalık alım serisi sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ağustos haftasında net 101 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 8,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Ağustos itibarıyla 28 milyar 747,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Ağustos'ta 30 milyar 68,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 875 milyon dolardan 878,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 58,4 milyon dolardan 59,7 milyon dolara yükseldi.

1.9 MİLYAR DOLARLIK ALIM YAPMIŞLARDI

Böylece 11 Ağustos haftasında yabancıların borsadaki 9 haftalık alım serisi sona ermiş oldu. 4 Ağustos itibarıyla yabancı yatırımcı 2012'den itibaren ilk kez 9 hafta borsada net alım yapmıştı. Söz konusu 9 haftada yabancıların toplam alımları 1.93 milyar dolara ulaşmıştı.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ MÜ?

Geçen hafta yabancı yatırımcıdan 9 haftanın ardından ilk satış gelirken bunun yabancı girişinin durduğu anlamına gelip gelmediği henüz bilinmiyor. Ancak analistler bu hafta içinde satış rüzgarını geçici kılabilecek gelişmelerin yaşandığına dikkat çekti.

Bunların başında ise satış rüzgarlarını uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, 15 Ağustos'ta Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirmesi geldi. Moody's, geçen hafta da yayınladığı raporda Türkiye'nin kredi notunu yükseltebileceğinin sinyalini vermişti.

Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in parasal sıkılaşmaya devam mesajı vermeye devam etmesinin de borsayı destekleyen bir diğer unsur olduğu ifade edildi.