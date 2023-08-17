Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Borsa Borsada 9 haftalık seri sona erdi - Borsa Haberleri

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 101 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece yabancı yatırımcının 9 haftalık alım serisi sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ağustos haftasında net 101 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 8,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Ağustos itibarıyla 28 milyar 747,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Ağustos'ta 30 milyar 68,2 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 875 milyon dolardan 878,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 58,4 milyon dolardan 59,7 milyon dolara yükseldi.

        1.9 MİLYAR DOLARLIK ALIM YAPMIŞLARDI

        Böylece 11 Ağustos haftasında yabancıların borsadaki 9 haftalık alım serisi sona ermiş oldu. 4 Ağustos itibarıyla yabancı yatırımcı 2012'den itibaren ilk kez 9 hafta borsada net alım yapmıştı. Söz konusu 9 haftada yabancıların toplam alımları 1.93 milyar dolara ulaşmıştı.

        RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ MÜ?

        Geçen hafta yabancı yatırımcıdan 9 haftanın ardından ilk satış gelirken bunun yabancı girişinin durduğu anlamına gelip gelmediği henüz bilinmiyor. Ancak analistler bu hafta içinde satış rüzgarını geçici kılabilecek gelişmelerin yaşandığına dikkat çekti.

        Bunların başında ise satış rüzgarlarını uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, 15 Ağustos'ta Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirmesi geldi. Moody's, geçen hafta da yayınladığı raporda Türkiye'nin kredi notunu yükseltebileceğinin sinyalini vermişti.

        Bunun yanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in parasal sıkılaşmaya devam mesajı vermeye devam etmesinin de borsayı destekleyen bir diğer unsur olduğu ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor