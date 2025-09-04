Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.855,99 %1,10
        DOLAR 41,1759 %0,05
        EURO 48,0622 %0,09
        GRAM ALTIN 4.690,37 %-0,43
        FAİZ 40,89 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 54,28 %-0,49
        BITCOIN 110.825,00 %-1,28
        GBP/TRY 55,3523 %-0,04
        EUR/USD 1,1646 %-0,14
        BRENT 66,84 %-1,12
        ÇEYREK ALTIN 7.668,76 %-0,43
        Haberler Ekonomi Otomobil Borsada otomotiv şirketleri hız kesmedi - Otomobil Haberleri

        Borsada otomotiv şirketleri hız kesmedi

        Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı ağustos ayında yatırımcısına kazandırırken, en fazla yükseliş Karsan Otomotiv hisselerinde oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 12:42 Güncelleme: 04.09.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsada otomotiv şirketleri hız kesmedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye yansımaları makroekonomik veriler ve şirket bilançolarında izlenmeye devam edilirken, küresel risklerin azalması ile ABD Merkez Bankasının eylülde faiz indirimi yapabileceğine ilişkin güçlenen beklentiler yatırımcı iştahını artırdı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla tarifeler konusunda uzlaşma sağlanmasına yönelik adımları piyasalarda sektörel ve hisse bazlı oynaklıklara yol açarken, bu konudaki haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

        Trump yönetimi, Güney Kore ürünlerine uygulanan yüzde 15'lik gümrük tarifesi anlaşmasında değişiklik olmayacağını belirtirken, otomotiv sektöründe önde gelen Japonya ile anlaşma sağlanacağı öngörülüyor.

        REKLAM

        ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ülkesinin, Japonya'nın ABD'de yapacağı 550 milyar dolarlık yatırımla ilgili bir duyuruda bulunacağını söyledi.

        Ağustos ayında küresel gelişmeler yurt içinde de yakından takip edilirken, ilgili haber akışı ve şirketlere özgü gelişmelerin yansımaları dikkatle izlendi. Ağustosta Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul'da geçen ay Karsan, yüzde 20,75 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu. Karsan'ı yüzde 17,39'luk yükselişle Ford Otosan ve yüzde 8,83'lük artışla Tümosan izledi.

        Geçen ay Tofaş hisseleri yüzde 8,43, TürkTraktör hisseleri yüzde 4,83, Doğuş Otomotiv hisseleri yüzde 2,60, Otokar hisseleri yüzde 2,17 ve Anadolu Isuzu hisseleri yüzde 0,16 değer kazandı.

        Söz konusu şirketlerin hisseleri temmuz ayında da yükseliş kaydetmişti.

        4 ŞİRKET FİNANSAL SONUÇLARI AÇIKLADI

        Şirketlere ilişkin geçen ay öne çıkan gelişmelere bakıldığında; Karsan 6 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında 300,2 milyon lira zarar açıkladı. Öte yandan şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'daki Albus projesinde yerini alan Karsan, proje kapsamında Otonom e-ATAK'ı hayata geçiriyor.

        REKLAM

        Almanya'nın kara yolu trafik düzenlemelerinden sorumlu resmi kurumu Kraftfahrt Bundesamt-Federal Motorlu Taşımacılıktan test onayı alan Otonom e-ATAK, gerçek trafik koşullarında deneme operasyonuna eylül ayında başlayacak.

        Ford Otosan, söz konusu dönemde yaklaşık 13 milyar lira net kar açıkladı. Şirket ayrıca Ford Transit üretiminin 60 yılda 13 milyon adedi aştığını bildirdi. Açıklamada, bu sayının 365 gün boyunca kesintisiz olarak her 2,5 dakikada bir üretim bandından yeni bir Ford Transit aracının indirildiği anlamı taşıdığına işaret edildi.

        2025'in ilk 6 ayına ait finansal sonuçlarını açıklayan şirketler arasında Tümosan da yer aldı. Buna göre şirket, 6,6 milyar lira net kar elde etti.

        Tofaş, Stellantis Otomotiv ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, Stellantis Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketinin (Stellantis Türkiye) tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Tofaş tarafından devralınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar verildi.

        REKLAM

        TürkTraktör, yılın ilk 6 ayında 15 bin 563 traktörü banttan indirirken, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 63'ünü, ihracatının ise yüzde 71'ini yaptı. Şirketin 2025 yarıyıl finansal verileri doğrultusunda net karı 589 milyon lira, toplam cirosu 25 milyar 977 milyon lira oldu.

        Doğuş Otomotiv de yılın ilk yarısında 2,7 milyar liralık net kar elde ettiğini duyurdu. Şirket, ayrıca elektrikli araç ithalatı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında kullanılmak üzere International Finance Corporation ile 100 milyon avro tutarında, 6 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladığını bildirdi.

        Temmuz ayında borsada işlem gören 4 otomotiv şirketinin ikinci çeyrek bilançolarını açıklamasının ardından diğer 4 şirket ağustosta finansal sonuçlarını paylaştı.

        Otokar, Romanya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik imzaladığı sözleşme kapsamında çalışmalarını hem Türkiye hem de Romanya'da yoğun şekilde sürdürüyor.

        Şirket, açık kule ile donatılmış Romanya aracını 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergiledi.

        Otokar Genel Müdürü İbrahim Aykut Özüner, AA muhabirine, Romanya'ya yönelik 1059 adetlik COBRA II projesinin hem üretim hem teknoloji transferi açısından şirket tarihinde özel bir önem taşıdığını söyledi. Özüner, "1059 araç, 5 sene dedik. İlk 278 araç burada, gerisi Romanya'da üretilecek. 10 varyant. Üretilecek demek aslında basit oluyor. Sadece üretim de değil, donanımların bir kısmı orada geliştirilecek, test edilecek, kullanıma sunulacak." dedi.

        REKLAM

        Anadolu Isuzu da ilk yarı konsolide sonuçlarında, söz konusu dönemde 284,9 milyon lira net kar elde edildiğini bildirdi.

        İLK SIRADA FORD OTOSAN YER ALIYOR

        Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket olan Ford Otosan, ağustos ayını 391 milyar 966 milyon 470 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

        Bu dönemde Ford Otosan'ı, 125 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle Tofaş, 67 milyar 740 milyon lirayla Otokar, 61 milyar 891 milyon 362,2 bin lirayla TürkTraktör, 41 milyar 602 milyon lirayla Doğuş Otomotiv, 16 milyar 153 milyon 200 bin lirayla Anadolu Isuzu, 15 milyar 19 milyon lirayla Tümosan Motor ve Traktör, 10 milyar 944 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

        Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin Aralık 2024, Temmuz 2025 ve Ağustos 2025 itibarıyla hisse kapanış fiyatı, değişimi ve şirketlerin piyasa değeri şöyle:

        Şirket 2024 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2025 Temmuz kapanış fiyatı (TL) 2025 Ağustos kapanış fiyatı (TL) 2025 Ağustos aylık değişim (yüzde) 2024 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri (TL)
        Karsan Otomotiv 12,11 10,07 12,16 20,75% 0,41% 10.944.000.000
        Ford Otosan 92,16 95,15 111,7 17,39% 21,20% 391.966.470.000
        Tümosan 118,4 120 130,6 8,83% 10,30% 15.019.000.000
        Tofaş 191,34 230,8 250,25 8,43% 30,79% 125.125.000.000
        TürkTraktör 705,48 590 618,5 4,83% -12,33% 61.891.362.188
        Doğuş Otomotiv 170,77 184,3 189,1 2,60% 10,73% 41.602.000.000
        Otokar 484,5 552,5 564,5 2,17% 16,51% 67.740.000.000
        Anadolu Isuzu 63,91 64 64,1 0,16% 0,30% 16.153.200.000
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı
        Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?