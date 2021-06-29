Borsada portföy nasıl oluşturulur?

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İş Portföy Hisse senedi Portföy Yönetim Müdürü Nuri Oğuz Ayhan, Borsa İstanbul'da portföy oluşturmanın detaylarını ve inceliklerini Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programında anlatıyor. Ayhan, hisse seçimi yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, hangi yatırımcının çeşitlemeyi nasıl yapması gerektiğini açıklıyor. Borsa İstanbul şirketlerini sektörler açısından değerlendirecek olan Ayhan değerini bulmayan sektörlere değinerek özellikle hangi sektörlere nasıl yatırım yapılması gerektiği sorularına yanıt veriyor.

YABANCI PAYI NASIL SEYİR İZLEYECEK?

"Trendler nasıl takip edilir, trend dönüşümleri nasıl anlaşılır? Hangi hisselerde uzun vadeli hangi hisselerde daha kısa vadeli yatırım düşünülmeli?" sorularını yanıtlayacak olan Ayhan Borsa İstanbul’da yabancı payına da değiniyor. Ayhan bundan sonraki dönemde yabancı payındaki değişime yönelik beklentilerini paylaşıyor.

Son dönem yoğunlaşan ancak yatırımcı ilgisi biraz düşen halka arzları da masaya yatıracak olan Ayhan, portföy yönetim şirketlerinin halka arz edilen şirketlerden seçim yaparken nelere dikkat ettiğini dile getiriyor.