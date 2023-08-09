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        Haberler Borsa Borsa İstanbul'da 'yeniden swap' rekoru - Borsa Haberleri

        Borsada 'yeniden swap' rekoru

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2.5'in üzerinde yükselerek rekor kırdı. Bu rekorda bankacılık endeksindeki yüzde 8.7'lik sert yükseliş etkili oldu. 2020 yılında neredeyse tamamen kapatılan Londra'daki swap kanalının yeniden açılacağına dair kulis bilgileri banka hisselerinde alımların hızlanmasını sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 19:14
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        Borsada 'yeniden swap' rekoru
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2.54 yükselişle 7 bin 600 puandan tamamladı. Böylece kapanış rekoru kıran BIST 100 gün içerisinde 7.644 puana kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.

        Küresel piyasalarda ABD'nin bankacılık sektörü ve Çin'deki dezenflasyon ihtimali risk iştahını düşürürken Borsa İstanbul'da rekoru getiren bankacılık hisseleri oldu.

        BIST Banka endeksi günü yüzde 8.7'lik yükselişle 7 bin 265 puandan tamamladı. Bankalardaki yükselişe yönelik HABERTÜRK'E bilgi veren piyasa kaynakları bu yükselişte Londra’da yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’dan hisse senedi almak için Türk Lirası elde edebileceği swap piyasasının yeniden hayata geçirileceğine dair kulis haberleri etkili olduğunu belirtti.

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        2020'DE NEREDEYSE TAMAMEN KAPANDI

        Yurt dışı swap işlemlerine dair ilk kısıtlamalar 2018 yılında getirilmişti. BDDK kurdaki oynaklığı azaltma amacıyla 2018'de bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptığı bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan para swaplarının ve swap benzeri işlemlerinin, bankaların yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı. Daha sonra 2020 yılında koronavirüs önlemleri kapsamında bu kısıtlama önce yüzde 25'ten yüzde 10'a, daha sonra yüzde 10'dan yüzde 1'e çekildi. Böylece Londra'daki swap kanalı neredeyse tamamen kapatıldı.

        FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG ENDEKSİ DE SERT YÜKSELDİ

        Bugün ise kısıtlamalarda gevşemeye gidileceğine yönelik Ankara'da hazırlıkların yapıldığına dair söylentiler piyasalarda sert bir yükselişe yol açtı.

        Bankacılık endeksinin yanında sektör endeksleri arasında bugün en çok kazandıran yüzde 9.36 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

        SWAP NEDİR?

        Bir swap anlaşması, belirli bir varlığa veya yükümlülüğe ait olan nakit akışlarının belirli bir süre boyunca anlaşma tarafları arasında el değiştirilmesini içerir. Döviz swapları, bir tarafın diğer taraftan bir para birimini borç aldığı ve aynı anda diğer tarafa başka bir para birimini borç verdiği sözleşme türleridir. Taraflardan her birinin, karşı tarafa olan geri ödeme yükümlülüğü, sözleşmenin başlangıcından itibaren vadeli döviz kuru üzerinden sabitlenir.

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