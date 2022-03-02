Borsadaki Karadeniz fırtınası şubatta dindi

AA

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri şubat ayını yüzde 20,7 düşüşle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Yıl başından bu yana hisseleri en fazla değer kaybeden futbol kulübü, yüzde 18,8 ile Beşiktaş oldu

Spor endeksi, şubat ayında yüzde 15,4 azalış kaydetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören dört spor şirketinin hisseleri şubat ayında değer kaybetti.

Zirveden uzakta bulunan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yeşil sahalarda taraftarlarını memnun edemezken, borsada da yatırımcısını üzdü.

Yayın hakları ihalesine ilişkin belirsizliğin sürmesi de spor şirketlerinin hisse performansını etkiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın haklarına ilişkin düzenlenen ihaleyle ilgili yapılan açıklamada, Paket 4'e tek teklifin Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Digiturk) tarafından 2 milyar 105 milyon lira+KDV olarak verildiği belirtilerek, "Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması, önceki dönemlerde Digiturk ile ilişkilerde yaşanan sorunlar, kulüplerimizin ve federasyonumuzun kamuoyunda ve toplantılarda bu bedeli kabul etmeyeceklerini beyan etmeleri sebebiyle söz konusu teklifin kabul edilememesine karar verilmiştir." denilmişti.

Bu arada ligin zirvesinde bulunan Trabzonspor'un hisselerindeki kayda değer düşüş de dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da bundan önce rekorlar kırarak yatırımcısını sevindiren Trabzonspor'un hisseleri şubat ayında yüzde 20,7 değer kaybetti. Kulüp böylece şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Trabzonspor hisseleri borsada geçen yıl yüzde 148,4 değer kazanarak 11 yılın en iyi performansını sergilemişti. Kulüp, hisse senedi piyasalarında yatırımcısına geçen ay da yüzde 6,3 kazandırmıştı.

Analistler, Trabzonspor'da bu ay kar satışlarının etkili olduğunu belirterek, küresel piyasalardaki belirsizliğin Borsa İstanbul'u da etkilediğini ve spor hisselerinde de oynaklıkların görüldüğünü ifade etti.

Geçen ay borsada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 14,3, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 10,6, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 10,2 değer kaybetti.

YILBAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAYBETTİREN BEŞİKTAŞ

Spor şirketleri, yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansında da borsada yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Analistler, özellikle spor şirketlerinin yaşadığı mali zorlukların hisse performansını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Yıl başından bu yana hisselerdeki getirilere bakıldığında, Beşiktaş yüzde 18,8 ile en fazla değer kaybeden futbol kulübü oldu.

Beşiktaş'ı yüzde 15,7 ile Trabzonspor, yüzde 14,8 ile Fenerbahçe, yüzde 13,5 ile Galatasaray izledi.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE TRABZONSPOR SAHİP

Trabzonspor, Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Trabzonspor, şubat ayını 2 milyar 555 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Trabzonspor'u 2 milyar 373 milyon 540 bin 400 lira ile Fenerbahçe, 1 milyar 517 milyon 400 bin lira ile Galatasaray, 808 milyon 800 bin lira ile Beşiktaş izledi.

Borsa'da işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2021, Ocak 2022, Şubat 2022 kapanış fiyatı, değişimi, 2021 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: