Borsanın yeni sigortası

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Kamu bankalarının iştirakleri olarak hayatlarına devam ederken sigortacılıkta taşları yerinden oynatıp daha iyi bir piyasa oluşturma isteği ile yola çıkarak birleşen 3 sigorta şirketi Borsa İstanbul'a da yeni soluk getirdi. Vakıfbank'ın iştiraki Güneş Sigorta, Ziraat ve Halk Sigorta, Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşerek Türkiye Sigorta'yı oluştururken yeni oluşumun önümüzdeki günlerde sigorta dünyasında başta sigortalanmayan alanların güvence altına alınması ve sektörde yeterli rekabetin sağlanması olmak üzere yeniliklere imza atması bekleniyor. Türkiye Sigorta geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle yeni kimliğini kamuoyuna tanıtmıştı.

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli

41'İNCİ BÜYÜK ŞİRKET OLDU

3 kamu sigorta şirketi birleşince ortaya çıkan Türkiye Sigorta, Borsa İstanbul'un en büyükleri arasına da 41'inci sıradan girdi. Birleşmeden hemen önce 1 Eylül'de Borsa İstanbul'da Güneş Sigorta'nın sıralaması 72 ve Halk Sigorta'nın sıralaması ise 142'ydi. Birleşmeden önce Güneş Sigorta'nın piyasa değeri 3 milyar 213 milyon, Halk Sigorta'nın değeri ise 1 milyar 197 milyon liraydı. Tabii bu şirketlere daha önce halka açık olmayan Ziraat Sigorta'nın da katılması ve bu birleşmenin yaratacağı sinerjiye yatırımcıların inanması sonucu şu anda Türkiye Sigorta'nın piyasa değeri 6.7 milyar lirayı geçti.

SİGORTA ENDEKSİ YATIRIMCISINA ORTALAMA YILLIK YÜZDE 78 KAZANDIRDI

Şirket Yıllık değer kazancı (%) Piyasa değeri (Milyon TL) Türkiye Sigorta 272 6.713 Anadolu Sigorta 49.4 3.130 Ak Sigorta 48 2.209 Ray Sigorta 397 1.831 Anadolu Hayat ve Emeklilik 44 3.225 Avivasa Emeklilik ve Hayat 45.3 2.448

YATIRIMCIYA EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR

Hem kamu şirketlerinin birleşmesinin etkisi hem de pandemi döneminde bile sigorta şirketlerinin gösterdiği karlılık Borsa İstanbul'daki ortaklara da oldukça pozitif yansıdı. Borsa İstanbul'un son 1 yıllık getirisi yüzde 6.98'de kalırken birleşmenin etkisi ile Türkiye Sigorta'nın yıllık getirisi yüzde 272 oldu. Türkiye Sigorta'nın da katkısı ile borsada halka açık olan sigorta şirketlerinin bulunduğu sigorta endeksinin yıllık değer artışı ise yüzde 76'ya kadar çıktı. Son 1 yıllık dönemde Anadolu Sigorta'nın piyasa değeri yüzde 49.4 artışla 3,1 milyar liraya, Ak Sigorta'nın piyasa değeri yıllık yüzde 48 artışla 2.2 milyar liraya, Ray Sigorta'nın değeri ise yüzde 397 tırmanışla 1.8 milyar liraya ulaştı.

Borsada işlem gören emeklilik şirketlerinden Anadolu Hayat Emeklilik yüzde 44'lük değer kazancı ile 3.2 milyar lira ve Avivasa Hayat ve Emeklilik ise yüzde 45.3'lük tırmanış ile 2.4 milyar liralık büyüklüğe erişti.