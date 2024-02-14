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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Borusan Contemporary'de çocuk atölyeleri devam ediyor

        Borusan Contemporary'de çocuk atölyeleri devam ediyor

        Borusan Contemporary, Şubat ayında da farklı yaş gruplarındaki çocuklar için tasarlanmış eğlenceli ve öğretici atölye etkinliklerine devam ediyor. Çocuklar Şubat ayı atölyelerinde neon heykellerle tanışacak, sinema ve bilim üzerine sohbet edecek, doğadan ilham alacak ve üç boyutlu yaratıcı çalışmalar gerçekleştiriyorlar. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:54
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        Borusan Contemporary'de çocuk atölyeleri
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        Çağdaş sanatı keşfedecekler

        17 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de 5-8 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Çağdaş Sanatı Keşfediyoruz atölyesi Necmi Sönmez küratörlüğünde hazırlanan “Dijital Mitolojiler” sergisi gezisi ile başlayacak. Sergide yer alan Niko Luoma’ın “Bir Kürenin Projeksiyonu” isimli çalışması yakından incelenirken her katılımcı kendi özgün yapıtını, renkli jelatin ve asetat kullanarak oluşturacak.

        Doğa betimlemelerinden ilham alacaklar

        17 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da 7-11 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Ütopik Ormanda Kaybolmak atölyesinde “Mat Collishaw: Aritmi” sergisinde yer alan video enstalasyon ve bitki çalışmaları kısa bir gezi ile görülecek. Sergide sanatçının Albrecht Dürer’in doğa betimlemelerinden etkilenerek ürettiği çalışmalar incelenirken sonrasında akrilik ve özel kağıtlar kullanılarak ütopya konulu keyifli bir sanat çalışması gerçekleştirilecek.

        Üç boyutlu yaratıcı bir çalışma yapacaklar

        25 Şubat Pazar günü saat 11.00’de 6-8 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Köprüde İnecek Var atölyesinde “Dijital Mitolojiler” sergisinde yer alan sanatçı Michael Kenna’nın “Taushubetsu Köprüsü” eseri incelenecek. Bu eserden hareketle çocuklarla sanatta mekân algısı, iki ve üç boyutluluk kavramları üzerine sohbet edilecek. Ardından, çocuklar sanatçının eserini farklı malzemeler ile tekrar yorumlayacak ve üç boyutlu yaratıcı bir çalışmaya dönüştürecek. Çalışmanın sonunda, her çocuk kendi tasarladığı köprü maketi ile atölyeden ayrılacak.

        Kendi kaleydoskoplarını üretecekler

        25 Şubat Pazar günü saat 13.00’te 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Renkli Şekil Gözlemcisi atölyesi, “Dijital Mitolojiler” sergi turuyla başlayacak. Atölyede çocuklar, sergideki seçili eserler üzerinden renk ve ışık kavramı üzerine sorgulama yapacaklar. Bilim ve hayal gücünün bir araya geleceği atölyenin üretim sürecinde ise çocuklar, renkli pullardan ve ince boncuklardan oluşacak bir gökkuşağı ile aynı şekli iki defa göremeyecekleri bir optik oyuncak olan kendi kaleydoskoplarını üretecekler.

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        #Borusan Contemporary
        #çocuk atölyeleri
        #Şubat
        #müze
        #sergi

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