Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 25 yaşında

Bugüne kadar verdiği konserlerde, yurtiçinde 350 bini aşkın, yurtdışında ise 20 binin üzerinde dinleyiciye ulaşan, 40’a yakın konuk şef ve 500’ü aşkın solist ile aynı sahneyi paylaşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 25. yılını yakın dostlarıyla birlikte kutluyor.

Bu anlamlı kutlamayla ilgili konuşan Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, şunları söyledi: “25 yıl önce yolculuğumuza Ahmet Kocabıyık’ın hayaliyle başladık. Mutluyuz ve gururluyuz. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, yetenekli ve coşkulu bir topluluk. Çalışmalarına aynı heyecan ve kararlılıkla devam ettiği sürece, gururla bahsedilen bir senfonik topluluk olarak var olacak. BİFO’nun 25 yıldır devam ettirdiği başarısı, aynı zamanda orkestranın arkasında inanç ve kararlılıkla duran Borusan’a da 80. yıldönümü hediyesi.”

(Soldan sağa) Aydın Dorsay, Carlo Tenan, Zeynep Hamedi, Gürer Aykal, Ahmet Erenli Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Müdürü Ahmet Erenli, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Türkiye’nin önde gelen senfonik topluluklarından biri olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 25 yıl içinde İstanbul’un kültür yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Avrupa’da da takip edilen ve beğenilen bir orkestra olan BİFO’nun daha nice başarılarına tanıklık etmek dileğiyle…” Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, “Borusan Sanat’ta çalışmaya başladığım 2010 yılından bu yana, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın müzik yolculuğuna dahil oldum. Geçen 15 yılda birlikte çokça konser, turne ve albüm kaydı gerçekleştirdik. Orkestramızın ilk günden bu yana çizgisini hep daha da yükselterek, bu başarıyı 25 yıl boyunca sürdürebilmesi çok değerli. Nice 25 yıllara!” dedi.

BİFO’nun kuruluş hikâyesi ve bugünü Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın tarihi, Borusan Holding’in kültür ve sanat alanındaki girişimlerinden ilki olan Borusan Oda Orkestrası’na dayanıyor. Bu yıl 80. yaşını kutlayan Borusan’ın bir orkestra kurma çalışmaları, Borusan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık önderliğinde 1993 yılında başladı ve orkestranın şefliğine Prof. Saim Akçıl getirildi. Türkiye'nin ilk özel orkestralarından biri olan Borusan Oda Orkestrası, Ahmet Kocabıyık ve Gürer Aykal’ın girişimleriyle 1999 yılında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na (BİFO) dönüşerek yolculuğuna başladı.

BİFO’nun bugüne kadar üç sürekli şefi oldu; Prof. Gürer Aykal, Sascha Goetzel ve Carlo Tenan. 2009–2020 arasında görev yapan Sascha Goetzel’in ardından, geçtiğimiz sezondan bu yana topluluğun sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan oldu. Bugüne kadar 40’a yakın konuk şef ve 500’ü aşkın solist ile aynı sahneyi paylaşan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, titizlikle yürüttüğü başarılı çalışmalarla, zaman içinde İstanbul’un kültür yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Etkinliklerini Ankara, İzmir, Eskişehir, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum ve daha birçok şehre taşıyan BİFO, konserlerini ağırlıklı olarak İstanbul’da devam ettiriyor. Bugüne kadar İstanbul’da verdiği 350’nin üzerinde konserle, İstanbullu müzikseverlerin her sezon programını merakla beklediği bir topluluk haline geldi.

BİFO’nun yurtdışı yolculuğu Yıllar içerisinde, repertuvarında yenilikler yaşamayı ve deneyim alanını Türkiye’nin dışına taşımayı hedefleyen BİFO, Avrupa’nın en iyi senfonik topluluklarından biri olma yönündeki çalışmalarını zaman içinde hızlandırarak rotasını yurtdışına çevirdi. Salzburg, Montpellier, Atina, Viyana, Friedrichshafen, Frankfurt, Nürnberg, Hong Kong, Stuttgart, Amsterdam, Paris, Londra, Zürih, Ljubljana ve Essen gibi birçok ülkede konserler verdi. 2010’un Temmuz ayında, dünyanın en saygın klasik müzik etkinliklerinden Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri kapsamında konser veren topluluk, aynı yıl Andante dergisinin “Yılın En İyi Orkestrası” ödülünü aldı. 2014’te bir ilke imza atarak Londra’da gerçekleşen BBC Proms’a Türkiye’den davet edilen ilk topluluk oldu ve “Oriental Promise” adlı konseriyle müzik basınında çok olumlu eleştiriler aldı. Bu başarılar, arkasından gelen 2016 Avrupa turnesi, 2017 Hong Kong Konserleri, 2017 ve 2018’deki Avrupa turneleriyle taçlanarak devam etti. Topluluk, 2018’de Daniel Hope ile başlayan ve Nemanja Radulović ile devam eden Avrupa turnesinin son durağı olan Théâtre des Champs Elysées’de ayakta alkışlandı. 25. yaşını kutladığı 2025 yılının Nisan ayında ise müziğini ve deneyimini Birleşik Krallık’ta duyurmaya hazırlanan BİFO, Carlo Tenan yönetiminde çellist Pablo Ferrández ile Perth, Edinburgh, Londra, Guildford ve Sheffield kentlerini ziyaret edeceği turneyi heyecanla bekliyor.

REKLAM BİFO’nun albüm kayıtları BİFO’nun ilk kayıt çalışması Respighi, Hindemith, Schmitt, 2010 yılında Onyx etiketiyle yayımlandı. Yurtdışında büyük beğeniyle karşılanan bu ilk kaydın ardından, düzenli sezon konserleri ve çıktığı turnelerin yanı sıra, iki yılda bir albüm kaydına giren BİFO, bugüne kadar Onyx, Deutsche Grammophon ve Prospero’dan çıkan ve nadir seslendirilmiş yapıtlara yer verdiği 8 albüm kaydı yayımladı. Bu sezon kayıt çalışmaları tamamlanan yeni bir albüm ise yolda… BİFO’nun yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri…