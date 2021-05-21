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Borusan Otomotiv Grubu’nda İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tuğba Paşalı Karacan getirildi. Grubun İcra Kurulu seviyesinde tanımlanan pozisyona Mayıs ayında atanan Tuğba Paşalı Karacan, yeni göreviyle Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında İcra Kurulu’nda görev yapan üçüncü kadın yönetici olma özelliğini de taşıyor.

Borusan Holding’in değer yaratan, hayata anlam katan, mutlu ve gücünü çalışanlarından alan bir organizasyon yaratmak ve yaşatmak vizyonundan hareket ettiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Grubu’nda da her zaman birincil önceliklerinin çalışanları olduğunu söyledi.

İş hayatında asıl fark yaratan unsurun “insan kaynağı” olduğuna inandıklarını belirten Tiftik, "Tüm çalışanlarımızla güvene dayalı bir ortamda ortak dil ve değerleri yaşatmayı çok önemsiyoruz. Borusan Otomotiv Grubu olarak çalışan dünyasında sağlık, güvenlik ve refah yönetimini en iyi ve etkin şekilde yöneten şirket haline gelmek en önemli odak alanlarımızdan biri. Bu hedefe giden yolda Sayın Tuğba Paşalı Karacan’ın grubumuza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Atama sonrası Borusan Otomotiv İcra Kurulu şöyle şekillendi;

- Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı

- Aslı de Munnink, CDO

- Simay Alsan, Borusan Oto Genel Müdürü

- Tuğba Paşalı Karacan, İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı

- Cem Uluğtekin, Jaguar Land Rover Genel Müdürü

- Cemal Tüfekçi, CFO