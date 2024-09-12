Borusan Sanat'ta yeni sezon 10 Ekim'de başlıyor

Borusan Sanat, yepyeni bir sezona başlamanın heyecanını yaşıyor. Bu sezon BİFO için ayrı bir önem taşıyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve dünyada klasik müzik hayatına katkıda bulunan BİFO, müzik yolculuğunda 25 yıldır başarılı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Borusan Quartet ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın sıcak atmosferinde izleyicileri oda müziğinin sevilen eserleriyle buluşturuyor.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, her yeni sezonunda olduğu gibi, klasik müziğin önde gelen bestecilerinin eserlerini ve onların büyülü dünyasını İstanbul’a taşıyacak. Müzikseverleri farklı ülkelerden sanatçılarla bir araya getiren BİFO, dopdolu sezon programlarıyla kentin kültürel hayatına da değer katmayı sürdürecek.

Carlo Tenan Bu sezon BİFO, onursal şefi Gürer Aykal ve sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yanı sıra, Laurence Equilbey ve Nil Venditti’nin konuk şef olacağı konserlerinde, Helene Walter, Alena Baeva, Chloe Ji-Yeong Mun, Marco Vergini, Marlis Petersen, Enrico Pace, Jan Mráček, Can Çakmur, Çağ Erçağ ve Ziyu He gibi değerli solistlere eşlik edecek. Zeynep Hamedi Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, yeni sezona dair programla ilgilişunları söyledi: “1999 yılında kurduğumuz Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) 25. yaşını gurur ve mutlulukla kutluyoruz. BİFO yurtdışında bilinen ve takip edilen bir orkestra olarak ülkemizin kültür ve sanat yaşamında da önemli bir yere sahip. Bu önemli birikimi yeni sezonumuza yönelik çalışmalarımıza ve konserlerimize taşımanın heyecanını yaşıyoruz.”

Aydın Dorsay Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, yeni sezonla ilgili “2024/25 sezonunda, orkestranın tekniği ve müzikal uyumunu gösterecek bir repertuvarı alanında başarılı solistler ile sunacağımız bir program hazırlamaya özen gösterdik. Tüm dinleyicilerimize, müzikal içeriği zengin bir programla ve birbirinden yetenekli sanatçılarla çevrili güzel ve keyifli bir sezon diliyorum” dedi. SEZONUN İLK KONSERİ 10 EKİM'DE ZORLU PSM'DE Hélène Walter BİFO yeni sezonunu Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergileyeceği performansların ilki olan 10 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de, orkestra ve insan sesinin uyumunu vurgulayan bir yapıtla açıyor. Martin Haselböck, François-Xavier Roth, Pierre Bleuse, Lucie Leguay ve Corrado Rovaris gibi şeflerin yönetiminde, Budapeşte'de Müpa, Barselona'da Palau de la Música, Paris’te Théâtre des Champs-Elysées ve Viyana'da Musikverein gibi salonlarda elde ettiği başarılarla tanınan Hélène Walter, opera sahnelerinde olduğu kadar konser salonlarında da aktif bir sanatçı olarak biliniyor. Gustav Mahler’in 4. Senfoni’sini seslendireceği bu gecede Walter, dinleyicileri etkileyici bir açılış konserinde buluşmaya davet ediyor. BİFO’yu sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yöneteceği bu konserde ayrıca Cumhuriyetimizin değerli bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un ve Felix Mendelssohn’un yapıtları seslendirilecek.

Equilbey ve Baeva’dan büyüleyici performans Alena Baeva Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 17 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde klasik müziğin iki ünlü ismini ağırlıyor: şef Laurence Equilbey ve keman sanatçısı Alena Baeva. Fransız şef Laurence Equilbey Nikolaus Harnoncourt, Eric Ericson, Denise Ham, Colin Metters ve Jorma Panula ile birlikte imza attığı başarılı çalışmalarla biliniyor. BİFO’nun eşlik edeceği solist Alena Baeva ise New York Classical Review tarafından “manyetik bir varlık” ve “sürekli büyüleyici bir ses teknisyeni” olarak nitelendirilen başarılı bir keman virtüözü. Konserde Beethoven’ın Atina Harabeleri Uvertürü, Mendelssohn’un Keman Konçertosu ve Farrenc’in 3. Senfoni’si seslendirilecek.

Mozart’ın farklı dönemleriyle bir buluşma Chloe Ji-Yeong Mun 28 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, onursal şefi Gürer Aykal’ın yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, piyanist Chloe Ji-Yeong Mun ile bir araya geliyor. Ji-Yeong Mun, Mozart yorumuyla dinleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle çalışan Mun, 60. Uluslararası Busoni Yarışması’nın jüri başkanı Jörg Demus’dan övgüler toplarken Martha Argerich’in ardılı olarak gösterildi. Bu dopdolu Mozart programında bestecinin 22 numaralı Piyano Konçertosu, 28 numaralı Senfoni’si ve İki Marş eseri seslendirilecek.

Müziğin başkentlerinden üç besteci Marco Vergini 5 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Grubu’nun 80. yılına özel düzenlenecek bu konserde piyanist Marco Vergini’yi konuk edecek. Arturo Benedetti Michelangeli, A. Scriabin ve A. Casagrande gibi uluslararası piyano yarışmalarında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Vergini, bu konserde Ravel’in Sol Majör Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Gecenin programında ayrıca Respighi’nin Roma Çeşmeleri ve Schumann’ın 1. Senfonisi yer alıyor.

Her sene heyecanla beklenen yeni yıl konseri Marlis Petersen 9 Ocak Perşembe günü, saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşacak Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, şef Carlo Tenan yönetiminde soprano Marlis Petersen ile yeni yılı karşılayacak. Bavyera Devlet Operası’ndaki unutulmaz performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Petersen, kristal berraklığındaki sesiyle Samuel Barber’in Knoxville: 1915 Yılı Yazı yapıtını seslendirecek. Bu heyecan verici yeni yıl konserinde Gershwin ve Bernstein’ın eserleri de müzikseverleri bekliyor.

BİFO ve Mahler 5. Senfoni Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 13 Şubat Perşembe günü, saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileri bir “Mahler” gecesine davet ediyor. Müzik tarihinin en etkileyici eserlerinden biri olarak kabul edilen Mahler’in 5. Senfoni’si, BİFO’nun incelikli yorumuyla birleşecek. Bestecinin derin duygusallığını ve zengin orkestrasyonunu yansıtan bu eser şubat ayının tek BİFO konseri olacak. Baharın ilk günleri piyanist Enrico Pace’in eşsiz yorumuyla selamlanıyor

Enrico Pace 6 Mart Perşembe günü, saat 20.00’de Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde piyanist Enrico Pace’i ağırlıyor. Klasik müziğin iki büyük ustası Mozart ve Schumann’ın eserleri, BİFO’nun yorumuyla dinleyicilerle buluşacak. 1989'da kazandığı Utrecht Uluslararası Franz Liszt Piyano Yarışması, uluslararası kariyerinin de başlangıcı olan Enrico Pace bu konserde Schumann’ın La minör Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Nil Venditti 13 Mart Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek baharın ilk konserinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı şef Nil Venditti yönetecek. Venditti’nin pozitif enerjisiyle şekillenecek bu özel konserde, 2014 Fritz Kreisler Uluslararası Keman Yarışması birincisi Jan Mráček, Türkiye’nin yükselen genç yeteneklerinden başarılı genç piyanist Can Çakmur, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın viyolonsel grup şefi Çağ Erçağ, Beethoven’ın Üçlü Konçerto’sunu yorumlayacak. Programda ayrıca Bellini ve Casella’nın eserleri bulunuyor.

Sezonun son konseri muhteşem bir finale sahne oluyor Ziyu He 15 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde, sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sezonun son konserinde unutulmaz bir müzik deneyimine ev sahipliği yapacak. Bu önemli gecenin konuk solisti ise keman sanatçısı Ziyu He. Camerata Schweiz, Belgrad Filarmoni Orkestrası, Howard Griffiths ve Uros Lajovic yönetimindeki Sofya Filarmoni gibi prestijli topluluklarla aynı sahneyi paylaşan, BBC Belfast Proms'ta ve George Enescu Festivali'nde konserler veren He, bu konserde Britten’ın Re minör Keman Konçertosu’nu seslendirecek. Sezonun bu son konserinde programda ayrıca Walton, Wagner ve Mahler’in yapıtları yer alıyor.

Borusan Quartet’in yeni sezonu Oda müziği alanında Türkiye’nin çağdaş müzik repertuvarına katkıda bulunan Borusan Quartet’in yeni üyesi Poyraz Baltacıgil oldu. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda yardımcı grup şefliği görevini sürdüren Baltacıgil, aynı zamanda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın viyolonsel grubunda yer alıyor. Borusan Quartet Borusan Quartet, 2024/25 sezonunda vereceği dört konserde müzikseverler ile buluşacak. 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştireceği “Müzikal Armağan” başlığını taşıyan konserde Schumann ve Mendelssohn’un eserlerini seslendirecek.

Borusan Quartet, 25 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştireceği yeni yıl konserinde dinleyenlere renkli bir program sunacak. Bir yılbaşı klasiği olarak baba ve oğul Johann Strauss’tan seçme eserlerin seslendirileceği bu konserde ayrıca Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar’ın yapıtları Borusan Quartet’in incelikli yorumuyla dinleyicilerle buluşacak. Borusan Quartet, bu konserde Işılay, Öçal, Igudesman ve Balcı’nın eserlerinde vurmalı sazlarda Müşfik Uzun’a eşlik edecek. Borusan Quartet, kış mevsiminin dinginliğine eşlik edecek “Oda Müziğinin Ustaları” konseriyle 19 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda olacak. Konserin özel konuğu ise piyanist Özgür Aydın. Salzburg, Schleswig-Holstein, Rheingau, Ravinia ve Edinburgh gibi prestijli festivallerde yer alan Özgür Aydın, Borusan Quartet ile birlikte Franck’ın Piyanolu Beşli’sini yorumlayacak.