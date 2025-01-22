Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin kararı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Bologna karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'le yollarını ayırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda Bologna'ya konuk oldu ve öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.
Sarı-siyahlılar alınan bu sonuç sonrası Türk teknik direktör Nuri Şahin'le yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Devler Ligi'nde 7 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Dortmund, 12 puan topladı.
Nuri Şahin'in öğrencileri Bundesliga'da ise 18 maça çıkarken 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puan hanesine yazdırdı.
Tüm kulvarlarda 27 maça çıkan 36 yaşındaki çalıştırıcı; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 1.48 puan ortalaması tutturdu.