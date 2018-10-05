Yol kenarında bulup hastaneye kaldırdılar

İddiaya göre, M.G. (26), bir yıldır boşanma davaları süren 3,5 yıllık eşi Aylin Daşcı'yı (27), çalıştığı işyerinden çıktığı anda, zorla kendi arabasına bindirdi.

Aracın içindeki genç kadını önce sopayla darbeden, ardından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan M.G, bayılan Aylin Daşcı'yı yol kenarına bırakarak kaçtı.

A.A'nın haberine göre, çevredekilerin yardımıyla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan bir çocuk annesi Aylin Daşcı, hastanedeki tedavisinin ardından ailesi tarafından evine götürüldü.

Bu arada Daşcı'nın aldığı darbeler nedeniyle şu an konuşamadığı öğrenildi.

Daşcı'nın annesi Celile Daşcı, hastane çıkışında gazetecilere, kızının uzun süredir eşiyle sorunlar yaşadığını ve bir yıldır da boşanma davalarının sürdüğünü söyledi.

M.G'nin kötü alışkanlıkları bulunduğunu ve kızına sürekli şiddet uyguladığını anlatan Daşcı, M.G'den şikayetçi olduklarını belirterek, "Yetkililerden isteğimiz kızımı bu hale getiren kişiyi bir an önce bulmaları. Hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz. Senelerdir bizim canımızı yakıyor. Maddi, manevi bize vermediği zarar kalmadı. Çocuğunu görmeye geldiğinde de her zaman bizi darp ediyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ