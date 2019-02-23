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İstanbul Kağıthane'deki, Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre, boşanmak isteyen bir kadın, kocasıyla yaşadığı evden iki hafta önce ayrılarak, bir kadın arkadaşının yanına yerleşti. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen evine dönmeyen kadın, yanına yerleştiği arkadaşıyla motosikletle gezerken ağabeyi Durmuş G.'ye rastladı. Kadınların yanına giden Durmuş G., kız kardeşiyle konuşmaya başladı. Konuşma bir süre sonra iki kardeş arasında tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında ağabeyi, motosikletin arkasında oturan kız kardeşine yumruk atarak yere düşürdü.
YOL ORTASINDA KAVGA ETTİLER
DHA'da yer alan habere göre yerden kalkan kadın, kafasındaki kaskı çıkararak ağabeyine fırlattı. Bunun üzerine Durmuş G., cebinden çıkardığı bıçağı kız kardeşine saldırdı. Bel, diz ve elinden yaralanan kadın yere yığılırken, Durmuş G., bu kez de kardeşinin arkadaşına bıçak savurdu. Kadın, bıçağın, üzerindeki yeleğe denk gelmesi sayesinde yara almazken saldırgan yaya olarak kaçtı.
KAÇAN AĞABEY ARANIYOR
Ağabeyinin saldırısı sonucu yaralanan kadının ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bir esnaf tarafından iş yerine alınan kadın daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan Durmuş G.'yi bulmak için çalışmalara başladı.
"MİLLET PEŞİNE DÜŞTÜ"
Yaralı kadına yardım eden vatandaşlardan Alper Sarı, "Biz sadece bıçakladığını gördük. Kaçtı, millet peşine düştü ama kimse yakalayamadı. Yanındaki kadını da bıçaklamaya çalıştı. Üstündeki yelekten dolayı bıçaklayamadı" diye konuştu.
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