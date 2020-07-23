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Elektrikli araçların sayısı arttıkça şarj ihtiyacı, genel araç bakımı gibi altyapı konuları daha fazla önem kazanıyor. Bu kapsamda, araç servis zinciri Bosch Car Service (BCS),Zorlu Energy Solutions (ZES) ile bir işbirliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türkiye'de otomotiv satış sonrası sektöründe öncü bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan, "Sürücüler, elektrikli araçlarının marka ve modeli ne olursa olsun, Bosch Car Service'lerde araç şarjından arıza tespiti ve çözümüne kadar birçok farklı ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılayabilme imkanına sahip olacaklar" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında halen Oksijen Dinlenme Tesisleri ile Zorlu Center'da hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, Bosch Car Service'ler bünyesinde de kurulacak. İlk istasyonlar Optimal Bosch Car Service Maltepe, Yaşa 2 Bosch Car Service Eyüp, Oğuşlar Bosch Car Service Ümraniye ve Antalya'da Aktürk Otomotiv bünyesinde hizmete açılırken, yıl sonuna kadar 50'nin üzerinde noktaya ulaşılması hedefleniyor.

Zorlu Enerji Ticaret ve Akıllı Sistemler Direktörü İnanç Salman da, "2018 yılında hayata geçirdiğimiz Zorlu Energy Solutions (ZES) markamızla yeni nesil teknolojik faaliyetlerimizi sürdürmeye ve elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için çalışmaya başladık. ZES markamızla kurduğumuz elektrikli araç şarj istasyonlarımız ile Türkiye'deki elektrikli otomobil sahiplerine kesintisiz sürüş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Şu an ZES'in 300 elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor" dedi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 222 adet elektrikli, 39 adet de plug-in hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 yılında Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı'ndaki elektrikli otomobillerin payı yüzde 0.06, hibrit otomobillerin ise yüzde 3.09 oldu.