Bosch: Motosiklet kazalarının 6'da 1'i önlenebilir

Türkiye, geçtiğimiz yıl, bir milyon adedi aşan motosiklet satışıyla Avrupa’nın en yüksek hacimli pazarı haline geldi. Pazardaki bu tablo, şirketlerin de dikkatini çekti.

Bosch, güvenli ve verimli sürüş için geliştirdiği ve ürettiği teknolojileri, örneğin ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ve MSC (Motosiklet Denge Kontrol Sistemi) gibi, Türkiye pazarındaki büyümeye paralel olarak artan kaza oranlarının önüne geçilmesi için önemli gördüğünü açıkladı.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Türkiye’nin demografik yapısından kaynaklanan dinamizmin, mobilite sektöründe önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek, "Mobilite hem Bosch hem de ülkemiz için güçlü bir sektör. Paydaşlarımızla birlikte bu ekosistemi güçlendirmeye yönelik her imkânı sunmak için gayret ediyoruz. Büyüyen Türkiye pazarı için vazgeçilmez olan güvenli sürüş destek sistemlerini ve verimli sürüş için motor yönetim sistemlerini Almanya’daki motosiklet tutkunu mühendislerimizin titiz testlerinden geçirerek sunuyoruz" dedi.

'ÜÇ AŞAMALI GÜVENLİK SİSTEMİ SUNUYORUZ'

Büyüyen motosiklet pazarı ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye’yi ziyaret eden Bosch İki Tekerlekli Araç ve Motor Sporları Avrupa Başkanı Fevzi Yıldırım da, Bosch’un sunduğu teknolojiler hakkında bilgi verdi.