        Bosch: Motosiklet kazalarının 6'da 1'i önlenebilir - Otomobil Haberleri

        Bosch: Motosiklet kazalarının 6'da 1'i önlenebilir

        2024'te ilk kez 1 milyon adet barajını geçen Türkiye motosiklet pazarı, sektörün de dikkatini çekiyor. Alman mobilite şirketi Bosch'un Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Türkiye'nin demografik yapısından kaynaklanan dinamizmin, mobilite sektöründe önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek, "Büyüyen Türkiye pazarı için güvenli sürüş destek sistemlerini ve verimli sürüş için motor yönetim sistemlerini Almanya'daki mühendislerimizin testlerinden geçirerek sunuyoruz" dedi. Bosch yetkilileri, her motosikletin ARAS teknolojileriyle (gelişmiş sürücü destek sistemleri) donatılmış olması durumunda, motosikletlerin karıştığı yaralanmalı kazaların yaklaşık 6'da birinin önlenebileceğini belirtiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:02
        6 kazadan 1'i önlenebilir
        Türkiye, geçtiğimiz yıl, bir milyon adedi aşan motosiklet satışıyla Avrupa’nın en yüksek hacimli pazarı haline geldi. Pazardaki bu tablo, şirketlerin de dikkatini çekti.

        Bosch, güvenli ve verimli sürüş için geliştirdiği ve ürettiği teknolojileri, örneğin ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ve MSC (Motosiklet Denge Kontrol Sistemi) gibi, Türkiye pazarındaki büyümeye paralel olarak artan kaza oranlarının önüne geçilmesi için önemli gördüğünü açıkladı.

        Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Türkiye’nin demografik yapısından kaynaklanan dinamizmin, mobilite sektöründe önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek, "Mobilite hem Bosch hem de ülkemiz için güçlü bir sektör. Paydaşlarımızla birlikte bu ekosistemi güçlendirmeye yönelik her imkânı sunmak için gayret ediyoruz. Büyüyen Türkiye pazarı için vazgeçilmez olan güvenli sürüş destek sistemlerini ve verimli sürüş için motor yönetim sistemlerini Almanya’daki motosiklet tutkunu mühendislerimizin titiz testlerinden geçirerek sunuyoruz" dedi.

        'ÜÇ AŞAMALI GÜVENLİK SİSTEMİ SUNUYORUZ'

        Büyüyen motosiklet pazarı ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye’yi ziyaret eden Bosch İki Tekerlekli Araç ve Motor Sporları Avrupa Başkanı Fevzi Yıldırım da, Bosch’un sunduğu teknolojiler hakkında bilgi verdi.

        İçten yanmalı ve elektrikli motosiklet sistemleri ile güvenlik ve bağlanabilirlik sistemleri geliştirdiklerini belirten Yıldırım, "Motosikletler için üç aşamalı güvenlik ve destek sistemleri sunuyoruz. İlk olarak ABS gibi reaktif fonksiyonlarla; ikinci olarak, aracı çevreleyen radar sensörleriyle ve son olarak, aracı ve sürücüyü internete bağlayan teknolojilerle bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        KAZALAR ÖNLENEBİLİR

        Hızla büyüyen Türkiye pazarı, beraberinde kaza sayılarındaki artışı da gözler önüne seriyor.

        TÜİK verilerine göre, 2024 yılında ölümlü ve yaralanmalı motosiklet kazaları, tüm ölümcül ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 31,5'ini oluşturdu ve bu kazaların sayısı 2023 yılına göre yüzde 33'ten fazla arttı.

        Motosiklet sürücülerinin yaşayabileceği trafik kazalarındaki yüksek riski takip ettiklerini söyleyen Bosch Türkiye Mobilite Orijinal Ekipmanlar Satış Direktörü Mehmet Altınbaş, en son motosikletler konusunda yapılan Bosch’un Kaza Araştırması sonuçlarını değerlendirerek, "Her motosiklet seçili ARAS teknolojileriyle (gelişmiş sürücü destek sistemleri) donatılmış olsaydı, Almanya'da ideal koşullar altında motosikletlerin karıştığı yaralanmalı kazaların yaklaşık 6'da biri önlenebilirdi. Bu veriler Türkiye’ye de örnek olabilir" dedi.

