Bosna Hersek: 3 - Katar: 1 | MAÇ SONUCU
Bosna-Hersek, Dünya Kupası B Grubu 3. ve son maçında Katar'ı 3-1 mağlup etti. Puanını 4'e yükselten Bosna-Hersek, grubu üçüncü bitirerek en iyi üçüncüler için şansını devam ettirdi. 1 puanda kalan Katar ise turnuvaya veda etti.
2026 Dünya Kupası B Grubu 3. ve son maçında Bosna-Hersek ile Katar karşı karşıya geldi.
ABD'nin Seattle kentindeki Seattle Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup etti.
Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikasında Kerim Alajbegovic, 34. dakikada kendi kalesine Sultan Al-Brake ve 80. dakikada Ermin Mahmic attı. Katar'ın tek golü ise Hassan Alhaydos'tan geldi.
Puanını 4'e yükselten Bosna-Hersek, grubu üçüncü bitirerek en iyi üçüncüler için şansını devam ettirdi ve diğer grupların maçlarının sonucunu beklemeye başladı.
Bosna-Hersek en iyi üçüncüler arasında kalması halinde D veya E Grubu'nun lideriyle eşleşecek.
1 puanda kalan Katar ise turnuvaya veda etti.
Grubun diğer maçında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup ederek 7 puanla lider tamamladı. Kanada ise 4 puanla ikinci sırada son 32'ye yükseldi.
ALAJBEGOVIC TARİHE GEÇTİ
Bosna Hersek'in 18 yaşındaki yıldızı Kerim Alajbegovic, detaylı verilerin tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ceza sahası dışından gol atan en genç oyuncu oldu.
Rekor, daha önce 19 yaş 207 günle Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye aitti.
ASSIM MADIBO 5 MAÇ CEZA ALDI
Kanadalı Ismael Kone'yi sakatlayan Katarlı Assim Madibo, FIFA Disiplin Kurulu tarafından ciddi faul nedeniyle beş maçlık men cezası aldı.
Kone'nin en az 4-5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Alajbegovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
34. dakikada sol taraftan gelişen Bosna Hersek atağında, ceza alanına yapılan ortayı Dzeko içeri çıkarmak istedi. Bu futbolcunun vuruşunda Al Brake'ye çarpan top ağlara gitti: 2-0.
42. dakikada Miguel'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topu Junior altıpas üzerine çıkardı. Al Haydos, savunmadan önce davranarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
45+3. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Miguel'in şutunda top yan direkten döndü.
80. dakikada Demirovic'in sol taraftan ceza alanına çıkardığı topu Katar savunması uzaklaştırmayınca oluşan karambolde meşin yuvarlağı Mahmic ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.