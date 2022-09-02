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Boşta kalan futbolcular

Geride kalan sezonun sonunda sözleşmesi biten yıldızlar yaz boyunca takım aradı. Dün itibariyle büyük liglerde transfer penceresi kapanırken bazı ünlü isimler takımsız kaldı!

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  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Avrupa'nın büyük liglerinde transfer sezonu kapandı. Bonservisi elinde olan bazı yıldızlar takım bulamadı. İşte boşta kalan isimlerden bazıları:
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Juan Mata

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Jason Denayer

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Serge Aurier

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Marcelo
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Diego Costa

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Adel Taarabt

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Ross Barkley

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Ben Arfa

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Nolito
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Loris Karius

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Daniel Sturridge

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Simone Zaza

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Eliaquim Mangala

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Danny Drinkwater

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Sofiane Feghouli

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Aaron Lennon

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Djibril Sidibe

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Dan-Axel Zagadou

     
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Xeka
  • Hangi futbolcular boşta kaldı? İşte Süper Lig'e transfer olabilecek oyuncular listesi - Spor haberleri

    Edgar Ie

     

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