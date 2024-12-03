Boşta olan teknik direktörler
Geçmişte önemli başarılara imza atan ve büyük kulüplerde görev yapan birçok teknik direktör, bu sezon kulüpsüz kaldı. İşte boştaki teknik direktörler...
Fabio Cannavaro - Puan ortalaması: 1.88
Alberto Gilardino - Puan ortalaması: 1.61
Pacheta - Puan ortalaması: 1.55
URS Fischer - Puan ortalaması: 1.70
Albert Celades - Puan ortalaması: 1.85
Lucien Favre - Puan ortalaması: 1.67
Fatih Tekke - Puan ortalaması: 1.53
Sergen Yalçın - Puan ortalaması: 1.52
Aykut Kocaman - Puan ortalaması: 1.55
Fatih Terim - Puan ortalaması: 1.87
Abdullah Avcı - Puan ortalaması: 1. 71
Luis Castro - Puan ortalaması: 1.67
İsmail Kartal - Puan ortalaması: 1.77
Fred Rutten - Puan ortalaması: 1.80
Tite - Puan ortalaması: 1.85
Igor Tudor - Puan ortalaması: 1.61
Maurizio Sarri - Puan ortalaması: 1.73
Nıko Kovac - Puan ortalaması: 1.74
Steve Cooper - Puan ortalaması: 1.65
Sergio Conceiçao - Puan ortalaması: 2.02
Roger Schmidt - Puan ortalaması: 1.93
David Moyes - Puan ortalaması: 1.53
Edin Terzic - Puan ortalaması: 1.95
Massimilano Allegri - Puan ortalaması: 1.85
Rudi Garcia - Puan ortalaması: 1.73
Xavi Hernandez - Puan ortalaması: 2.12
Erik Ten Hag - Puan ortalaması: 2.04