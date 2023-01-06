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Bostancı-Dudullu Metrosu bugün açılıyor! İşte durakları

Bostancı-Dudullu Metro durakları ve güzergahı gündeme geldi. Çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Bostancı-Dudullu Metro hattı açılıyor. İşte, Bostancı-Dudullu Metro durakları ve güzergahı hakkında merak edilenler...

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  • Bostancı-Dudullu Metro durakları ve güzergahı: Bostancı-Dudullu Metro ne zaman açılacak?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tarafından yürütülen Bostancı-Dudullu Metro hattı çalışmaları tamamlandı. Üç önemli metro hattını birbirine bağlayacak olan Bostancı-Dudullu Metro açılışı 6 Ocak Cuma günü gerçekleştiriliyor. Gelişmenin ardından "Bostancı-Dudullu Metro ne zaman açılacak ve durakları neler?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Bostancı-Dudullu Metro durakları ve güzergahı...
  • Bostancı-Dudullu Metro durakları ve güzergahı: Bostancı-Dudullu Metro ne zaman açılacak?

    RAYLI SİSTEM ENTEGRASYONUNU SAĞLAYACAK

    Bostancı-Dudullu Metrosu 14,3 km uzunluğunda, 13 istasyonu bulunan Anadolu Yakası'nın Kuzey Güney aksında raylı sistem entegrasyonunu sağlayacak. Bostancı-Dudullu Metro Hattı yoğun nüfusa sahip Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek.
  • Bostancı-Dudullu Metro durakları ve güzergahı: Bostancı-Dudullu Metro ne zaman açılacak?

    BOSTANCI - DUDULLU METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

    Çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan  Bostancı-Dudullu Metro Hattı açılışı 6 Ocak 2023 Cuma günü gerçekleştiriliyor.
  • Bostancı-Dudullu Metro durakları ve güzergahı: Bostancı-Dudullu Metro ne zaman açılacak?

    BOSTANCI - DUDULLU METROSU DURAKLARI VE GÜZERGAHI

    Bostancı

    Emin Ali Paşa

    Ayşekadın

    Kozyatağı

    Küçükbakkalköy

    İçerenköy
  • Bostancı-Dudullu Metro durakları ve güzergahı: Bostancı-Dudullu Metro ne zaman açılacak?

    Kayışdağı

    Mevlâna

    İmes

    Modoko-Keyap

    Dudullu

    Huzur

    Parseller

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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