İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tarafından yürütülen Bostancı-Dudullu Metro hattı çalışmaları tamamlandı. Üç önemli metro hattını birbirine bağlayacak olan Bostancı-Dudullu Metro açılışı 6 Ocak Cuma günü gerçekleştiriliyor. Gelişmenin ardından "Bostancı-Dudullu Metro ne zaman açılacak ve durakları neler?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Bostancı-Dudullu Metro durakları ve güzergahı...