Miami'nin üçüncü çeyrekte yediği 41 sayı play-off'lar için kötü bir rekor olarak kulüp tarihine kayıt düştü. Miami 2014'te de Spurs'un bir çeyrekte 41 sayısına engel olamamıştı.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda oynadığı oyunla takımını sırtlayan Jayson Tatum, karşılaşmayı 31 sayı ile tamamladı. Tatum, üst üste 5 play-off maçında 30 sayı barajını aşma başarısını gösterdi. Bunu Celtics'te başaran son oyuncu 1987'de Kevin McHale idi.

Boston'da Jaylen Brown 28 sayı, 8 ribaund, Daniel Theis 15 sayı, 13 ribaunt, Kemba Walker da 15 sayı ile Tatum'a eşlik ettiler.

Miami Heat cephesinde ise; Goran Dragic 23 sayı, Duncan Robinson 20 sayı, Jimmy Butler 17 sayı ve Tyler Herro 14 sayı ile oynadı.