Botan Çayı'nda yakalandı! Boyu: 1.5 metre ve 45 kg!

Batman’da, 15 yıldır balık satışı yapan Murat Basut, turna balığının Siirt'te Botan Çayı’nda yakalanıp getirildiğini söyledi.

BOYU: 1.5 METRE, AĞIRLIĞI: 45 KİLO

İHA'da yer alan habere göre balığın 45 ila 50 kilo ağırlığında, 1 metre 50 santim uzunluğunda olduğunu belirten Basut, "Bu tür balıklar 150-200 kilo ağırlığında olabiliyor ve kilosu şu an 400 liradan tezgahta satıyoruz.

Balık tüketimini özellikle kış aylarında doktorlar tavsiye ediyor. Çünkü balık eti insan sağlık için çok faydalı" dedi. Balığı görenlerin şaşkınlığı da objektife yansıdı.