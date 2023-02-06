BOTAŞ: Doğalgaz akışı tedbir amaçlı durduruldu

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Başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen deprem fırtınasının ardından BOTAŞ'tan açıklama geldi.

BOTAŞ depremin ardından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Hatay il merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı ilçelerine tedbir amaçlı doğalgaz akışının durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Kurum bunun yanında yapılan kontroller sonucu ham petrol boru hatlarında bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.