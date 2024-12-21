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        Haberler Bilgi Yaşam BOTAŞ personel alımı ne zaman? BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolarda alım yapılacak?

        BOTAŞ personel alımı ne zaman? BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolarda alım yapılacak?

        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce personel alımı yapılacağı açıklandı. Çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel alınacak. Peki Botaş personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolarda alım yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 14:36 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:36
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        1

        BOTAŞ personel alımı yapacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapacak. Nihai listeye girerek isimleri bildirilen adaylardan yapılacak olan mülakat neticesinde 70 puan altı alanlar "BAŞARISIZ" sayılacak. İşte BOTAŞ personel alımı detayları

        2

        BOTAŞ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

        Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel alınacak.

        BOTAŞ'ın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alınacak.

        Ayrıca üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.

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        BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Personel alımı ilanları, 23 Aralık ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

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