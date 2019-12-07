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HaberlerFutbol

Bournemouth: 0 - Liverpool: 3 | MAÇ SONUCU

Liverpool, Premier Lig'in 16. haftasında Bournemouth'u 3-0 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini elde etti. 16 maçta 15 galibiyet alan Liverpool, puanını 46'ya yükseltti

Liverpool

Jürgen Klopp yönetiminde doludizgin giden Liverpool, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Mücadelede 35. dakika oynanırken Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson'ın asistini gole çevirdi ve Liverpool 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında son dakika oynanırken Mohamed Salah'ın asistinde Naby Keita farkı 2'ye çıkardı.

Salah ve Keita ikilisi 54. dakikada bir kez daha sahne aldı ancak bu kez roller değişti. Salah skoru 3-0'a getirirken Keita golün hazırlayıcısı oldu.

Mücadelede başka gol olmayınca Liverpool sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar üst üste 7, bu sezon ise 15. galibiyetini aldı ve puanını 46'ya yükseltti.

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