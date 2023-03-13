Boyabat'ta Helenistik döneme ait sikkeler ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Boyabat'ta Helenistik döneme ait sikkeler ele geçirildi
ABONE OL

Boyabat'ta kaçak kazı operasyonunda Helenistik döneme ait sikkeler ele geçirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, Helenistik döneme ait sikkeler ele geçirildi. Kaçak kazıyı yapan kişi gözaltına alındı

Boyabat'ta Helenistik döneme ait sikkeler ele geçirildi
AA

Sinop'ta jandarmanın kaçak kazı operasyonunda Helenistik döneme ait sikkeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmaların ardından Boyabat ilçesinde 1 kişi tarafından kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresindeki aramalarda, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen 17 sikke, 1 bakır ibrik, 1 cam vazo ve kazı çalışmalarında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KADES ihbarına giden polise saldırı!
GÜNDEM KADES ihbarına giden polise saldırı!
Amasra'da maden ocağına kurulan barajlar kaldırılıyor! - Güncel haberler
GÜNDEM Amasra'da maden ocağına kurulan barajlar kaldırılıyor
YKS başvuru son gün tarihi: 2023 YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Üniversite sınavı ne zaman?
GÜNDEM YKS başvuruları ne zaman bitiyor?
Son dakika: MHP'li il başkanları 17-19 Mart'ta kampa giriyor
GÜNDEM MHP'li il başkanları kampa giriyor
Tribünde acı olay! Daha 16 yaşındaydı
GÜNDEM Tribünde acı olay! Daha 16 yaşındaydı
Bakan Yanık'tan kadına yönelik şiddetle mücadele paylaşımı
GÜNDEM "Kadına yönelik şiddetle mücadele, AK Parti'nin ...
RAMAZAN İMSAKİYESİ| 2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet Takvimi
GÜNDEM Ramazan takvimi netleşti! İşte detaylar
Son dakika: Deprem felaketinde can kaybı sayısı açıklandı
GÜNDEM Deprem felaketinde can kaybı sayısı açıklandı
Mansur Yavaş’tan yeni sosyal medya hesabı
GÜNDEM Mansur Yavaş’tan yeni sosyal medya hesabı
Çin Takvimi bebek cinsiyeti hesaplaması 2023 | Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplama nasıl yapılır?
GÜNDEM Çin Takvimi bebek cinsiyeti hesaplaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.