Boyabat'ta Helenistik döneme ait sikkeler ele geçirildi

Sinop'ta jandarmanın kaçak kazı operasyonunda Helenistik döneme ait sikkeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmaların ardından Boyabat ilçesinde 1 kişi tarafından kaçak kazı yapıldığı belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresindeki aramalarda, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen 17 sikke, 1 bakır ibrik, 1 cam vazo ve kazı çalışmalarında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
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