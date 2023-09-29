Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili! - Konya haberleri

        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!

        Konya'da, kan donduran bir cinayet yaşandı. Karatay ilçesinde 49 yaşındaki Ayfer Akbay ile oğlu Yusuf Furkan H., henüz nedeni bilinmeyen bir konuyla ilgili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Furkan H., evdeki av tüfeğiyle annesini vurdu. Ayfer Akbay olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı oğlu yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da, iddiaya göre Yusuf Furkan H., merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'taki evlerinde, annesi Ayfer Akbay (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        AV TÜFEĞİYLE ANNESİNİ VURDU

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Furkan H., evdeki av tüfeğiyle annesine 3 el ateş ederek evden kaçtı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Akbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli Yusuf Furkan H.'yi kısa sürede yakaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Ağustosta dış ticaret açığı düştü
        Ağustosta dış ticaret açığı düştü
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor
        51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        İstanbul'da güpegündüz iş insanı kaçırıldı!
        İstanbul'da güpegündüz iş insanı kaçırıldı!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"