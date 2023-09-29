Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
Konya'da, kan donduran bir cinayet yaşandı. Karatay ilçesinde 49 yaşındaki Ayfer Akbay ile oğlu Yusuf Furkan H., henüz nedeni bilinmeyen bir konuyla ilgili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Furkan H., evdeki av tüfeğiyle annesini vurdu. Ayfer Akbay olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı oğlu yakalanarak gözaltına alındı
Konya'da, iddiaya göre Yusuf Furkan H., merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'taki evlerinde, annesi Ayfer Akbay (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
AV TÜFEĞİYLE ANNESİNİ VURDU
AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Furkan H., evdeki av tüfeğiyle annesine 3 el ateş ederek evden kaçtı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Akbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli Yusuf Furkan H.'yi kısa sürede yakaladı.