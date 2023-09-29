Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili! - Konya haberleri

Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili! - Konya haberleri

Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili! Konya'da, kan donduran bir cinayet yaşandı. Karatay ilçesinde 49 yaşındaki Ayfer Akbay ile oğlu Yusuf Furkan H., henüz nedeni bilinmeyen bir konuyla ilgili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Furkan H., evdeki av tüfeğiyle annesini vurdu. Ayfer Akbay olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı oğlu yakalanarak gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 29.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:07 facebook

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