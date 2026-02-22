"Böylesi görülmedi" dedirtti
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 37'nci yaş gününde sıra dışı bir sürprizle karşılaştı. Sevgilisinin hazırlattığı leopar desenli ve kas şovlu pasta; "Böylesi görülmedi" dedirtti
Baturalp Bekar, oyuncu sevgilisi Nilperi Şahinkaya'nın 37'nci yaş günü kutlaması için sıra dışı pasta hazırlattı. Pastanın üzerine kendi leopar desenli iç çamaşırlı ve kaslı pozunu koyduran Bekar, üzerine; "Ye Beni Aşkım" notu yazdırdı.
Nilperi Şahinkaya, pastayı gördüğünde duygularını; "4 yaşıma girdim çok heyecanlıyım, işte kreş arkadaşlarımla ben! 2A sınıfından Baturalp, sürpriz kutlama için teşekkür ederim" şeklinde dile getirdi.
