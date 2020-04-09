Boza nasıl yapılır? Soğuk kış günlerinde üzerinde leblebiyle sıcak sıcak içimizi ısıtan lezzet boza. Bir fincan ev yapımı bozanız sıcak bir battaniye ve bir kitap daha ne olsun. Yapımında biraz zorlansanız da biraz önceki dediklerimi hayal edince katlanabilirsiniz.

Boza Malzemeler:

2 su bardağı kalın bulgur

1/2 su bardağı pirinç

6 su bardağı su

Kıvamını ayarlamak için:

1 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Maya karışımı için:

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık süt

Servisi için:

1 su bardağı leblebi

1 yemek kaşığı tarçın

Boza Yapılışı: